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Экономика

Аналитики: спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз

Экономика 20.07.2026 11:44
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20.07.2026 11:44


По итогам первого полугодия россияне оформили более 1,1 тыс. комбинированных ипотек почти на 11 млрд рублей. Такие данные приводит российский банк ВТБ. Число сделок по сравнению с январем–июнем 2025 года выросло почти в пять раз. Подавляющее большинство заёмщиков сочетают рыночную ипотеку с «семейной» госпрограммой.

На фоне изменения цен на недвижимость заемщикам не всегда хватает лимитов льготных программ для покупки жилья нужной площади, – отмечают эксперты. На этом фоне основным инструментом для получения большей суммы по низкой ставке становится комбинированная ипотека, которая подразумевает сочетание господдержки с рыночными условиями.

Для примера: по итогам первого полугодия доля комбо-ипотеки в объеме сделок банка по госпрограммам, которые допускают комбинирование, составила 10% (годом ранее – 1%). Средняя сумма кредита при сочетании с «семейной» ипотекой по итогам января-июня составила около 9,7 млн рублей, с IT-ипотекой – примерно 11,3 млн рублей.

Чаще всего комбо-ипотеку оформляют жители Москвы и Подмосковья, Республики Татарстан, а также Свердловской и Челябинской областей.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, комбо-ипотека даёт возможность семьям получить и льготную ставку, и просторное жилье.

Фото: сгенерировано ИИ 

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