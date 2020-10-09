Экономика

Встреча без масок: губернатор и министр поговорили о промышленности Волгоградской области

Экономика 09.10.2020 16:38
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09.10.2020 16:38


На встрече посетившего сегодня Волгоград главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и губернатора Андрея Бочарова рассмотрены темы развития индустриального потенциала региона, реализация инвестпроектов в сфере промышленности, а также поддержка производственных объектов в кризисный период, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области. 
«Денис Мантуров отметил масштабные преобразования, которые произошли в Волгограде со времени его последней рабочей поездки в регион: «Начиная от аэропорта и заканчивая заводами - очень многое сделано».
Андрей Бочаров поблагодарил Дениса Мантурова за особое отношение и внимание к Волгоградской области, а также за конструктивное взаимодействие при решении задач по развитию индустриального потенциала региона.
«С вашей помощью на территории Волгоградской области за этот период реализованы 65 крупных проектов общим объемом инвестиций около 200 миллиардов рублей, что позволило создать свыше 6,2 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, — привел данные Андрей Бочаров. — Проекты работают и дают хорошую отдачу. В течение этого года мы планируем запустить 19 проектов, из них 7 новых производств и 12 модернизированных площадок: это еще порядка 2000 рабочих мест».
Объем выпуска промышленной продукции в регионе два года подряд преодолевает планку в триллион рублей: задача удержать этот показатель и в непростом 2020-м году поставлена губернатором Андреем Бочаровым. На территории субъекта действуют более 50 мер поддержки, сформирована и выстроена работа инфраструктуры развития бизнеса. Волгоградская область активно участвует в нацпроектах, федеральных программах, привлекая дополнительные ресурсы, создан и оказывает помощь предприятиям региональный Фонд развития промышленности. Общий объем господдержки отрасли с 2014 года по настоящее время вырос до 22,5 миллиарда рублей. В том числе через инструменты Фонда — порядка миллиарда рублей.
«В Волгоградской области работает один из лучших в России региональных фондов развития промышленности, — сделал акцент Денис Мантуров. — Вы своевременно поддержали инициативу по его созданию, капитализации. Стандарты качества работы соответствуют самому высокому уровню».
В ходе рабочей встречи Денис Мантуров и Андрей Бочаров рассмотрели вопросы реализации новых инвестиционных проектов на территории Волгоградской области, которые обеспечат существенную прибавку к региональному бюджету и помогут решать задачи в сфере импортозамещения. «Без поддержки министерства реализовать такие проекты сегодня невозможно», - подчеркнул губернатор», - говорится в официальном пресс-релизе администрации Волгоградской области.

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