



В Волгоградской области клиенты Сбербанка могут получить консультацию и бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банка по обслуживанию корпоративных клиентов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.

Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу, открытие счета осуществляется дистанционно, без повторного визита в офис. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимается.

При очном посещении офиса клиенту потребуется: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС и смартфон с операционной системой iOS или Android, и иметь учетную запись в Сбербанк Онлайн.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Об открытии своего бизнеса задумываются многие наши клиенты, и Сбербанк делает все возможное, чтобы оказать поддержку будущим представителям Волгоградской области, предлагая более простой, легкий и мало затратный по времени процесс оформления необходимых документов. Теперь жителям региона доступен еще один удобный и простой способ зарегистрировать свой бизнес и открыть расчетный счет всего за один визит в банк».

Начинающие предприниматели, клиенты Сбербанка в Волгоградском регионе, уже смогли оценить удобство и доступность нового сервиса Сбербанка по регистрации ИП или ООО с единственным учредителем.

Алексей Поляков, владелец рекламной компании, г. Волгоград: «Моя бизнес-идея оказалась перспективной, я решил запускать проект, аналогов которому в Волгограде еще не было, оставалось дело за малым – регистрация своего дела. Для меня этот процесс сложный и полный неочевидных нюансов. Сначала хотел обратиться за юридической консультацией для регистрации ИП, но это требовало определенных затрат, а сейчас каждый рубль на счету. Знакомые подсказали, что регистрацию бизнеса можно сделать и в Сбербанке, тем более, что необходимо было одновременно открывать расчетный счет. В результате сэкономил не только деньги, но и силы, и время, которые планирую потратить на развитие своего бизнеса в сфере рекламных услуг».

Ольга Соболева, руководитель торговой точки по продаже канцелярских товаров, г. Волгоград: «Решение открыть свою торговую точку по продаже канцтоваров и печатной продукции пришло ко мне в первый период пандемии и самоизоляции. Одним из важнейших этапов, от которого также зависит успех моей торговой точки являлась подача документов в соответствующие органы и регистрация ИП. С процедурой официального оформления я не была знакома, и на помощь пришли сотрудники Сбербанка. В офисе Сбербанка мне помогли правильно сформировать и отправить пакет документов в налоговый орган. В течение трех дней я получила ответ от налоговой службы, и теперь у меня есть возможность заниматься своим любимым делом».

Зарегистрировать свой бизнес – ИП или ООО с единственным учредителем - и открыть расчетный счет в Волгоградской области можно в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов по следующим адресам:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40

г. Волгоград, ул. Б-р 30-летия Победы 16

г. Волгоград ул. Маршала Еременко дом 53

г. Волгоград, пр. им. Героев Сталинграда, 50а

г. Волжский ул. Мира 71

г. Урюпинск, пр. Ленина, д.38

г. Камышин, ул. Базарова, д.101

г. Михайловка, ул. Поперечная, д.1

Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года. За это время электронным сервисом воспользовались более 93 тысяч человек.



