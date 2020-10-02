В Волжском молодая мать изрезала детей и убила себя

Сегодня в одной из квартир дома, расположенного по улице 40 лет Победы города Волжского, обнаружено тело 35-летней местной жительницы с резаной раной шеи, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. В лечебное учреждение с ножевыми ранениями были доставлены двое детей женщины - восьмилетний сын и четырёхлетняя дочь. В настоящее время состояние мальчика медики больницы имени Фишера оценивают как тяжелое.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели молодой женщины, которая работала фармацевтом, и получения ножевых ранений её малолетними детьми. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе руководства и сотрудников территориального подразделения Следственного комитета России, следователей-криминалистов областного управления ведомства, а также УМВД по городу Волжский. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, смертельное ранение женщина причинила себе самостоятельно, после того, как изрезала своих малолетних детей», - рассказала старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. Известно, что в момент трагедии глава семьи находился на заработках в другом районе Волгоградской области.







