









В Красноармейском районе Волгограда под путепроводом на перекрестке улиц Довженко и Удмуртской сегодня перевернулся КАМАЗ, груженый строительным мусором. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, грузовик лежит на боку. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что грузовик перевернулся в результате повреждения задних рессор - КАМАЗ наклонился и опрокинулся. Пострадавших нет.

Напомним, 22 сентября в этом месте произошло похожее ДТП – здесь перевернулся цементовоз.





Фото от 22 сентября 2020 года.