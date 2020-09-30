Происшествия 30.09.2020 15:20
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30.09.2020 15:20
В Красноармейском районе Волгограда под путепроводом на перекрестке улиц Довженко и Удмуртской сегодня перевернулся КАМАЗ, груженый строительным мусором. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, грузовик лежит на боку. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что грузовик перевернулся в результате повреждения задних рессор - КАМАЗ наклонился и опрокинулся. Пострадавших нет.
Напомним, 22 сентября в этом месте произошло похожее ДТП – здесь перевернулся цементовоз.
Фото от 22 сентября 2020 года.
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