Селянка из Волгоградской области 20 дней переводила деньги аферистам





Почти 800 тысяч рублей успела перечислить мошенникам жительница Волгоградской области, пока не поняла, что ее обманывают. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, около месяца назад 57-летней жительнице Даниловского района позвонила неизвестная и сообщила, что женщине положена компенсация в сумме более полумиллиона рублей за ранее приобретенные биодобавки. Однако для получения выплаты, по словам незнакомки, требуется денежный перевод, якобы в качестве налога.

Пенсионерка поверила ей и в течение 20 дней производила платежные операции на расчетный счет, который ей диктовали аферисты. Когда сумма переводов превысила 780 тысяч рублей, женщина заподозрила, что ее обманывают, и обратилась в полицию.



