Селянка из Волгоградской области 20 дней переводила деньги аферистам

Происшествия 29.09.2020 12:25
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29.09.2020 12:25
Почти 800 тысяч рублей успела перечислить мошенникам жительница Волгоградской области, пока не поняла, что ее обманывают. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, около месяца назад 57-летней жительнице Даниловского района позвонила неизвестная и сообщила, что женщине положена компенсация в сумме более полумиллиона рублей за ранее приобретенные биодобавки. Однако для получения выплаты, по словам незнакомки, требуется денежный перевод, якобы в качестве налога.
Пенсионерка поверила ей и в течение 20 дней производила платежные операции на расчетный счет, который ей диктовали аферисты. Когда сумма переводов превысила 780 тысяч рублей, женщина заподозрила, что ее обманывают, и обратилась в полицию.
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