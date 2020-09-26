Пьяный пешеход погиб под колесами авто в Волгоградской области

Происшествия 26.09.2020 10:25
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26.09.2020 10:25
В Светлоярском районе под колесами машины погиб 49-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося, так как водитель покинул место ДТП. Известно только, что пешеход, который двигался по проезжей части в попутном направлении, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скончался в больнице. Ведется розыск скрывшегося водителя.
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