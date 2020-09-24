Слушаться Ольгу Зубареву: губернатор Волгоградской области расставил акценты









Сегодня на заседании Клинического Совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор обозначил условия успешного прохождения наступающего холодного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации области, Андрей Бочаров акцентировал внимание на соблюдении режима ограничений:

«Мы вступаем в традиционно сложный осенне-зимний санитарно-эпидемиологический период, связанный с сезонными осложнениями заболеваний ОРВИ и гриппом. Еще раз хочу обратить внимание - введение, снятие тех или иных ограничений, запретов напрямую зависит от того, насколько качественно мы будем соблюдать правила, определенные оперативным штабом на основе рекомендаций Главного санитарного врача».





Главный государственный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева в свою очередь отметила, что ситуация в регионе напряженная, но контролируемая : «В течение сентября уже отмечается рост заболевших новой коронавирусной инфекцией в связи возвращением жителей из отпусков, заграничных поездок, работы вахтовым методом, сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ».





На заседании также прозвучала информация о наращивании коечного фонда для обеспечения постоянной готовности к перепрофилированию лечебных учреждений на прием пациентов с коронавирусной инфекцией в случае возможного осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. Так, сегодня в регионе развернуты более 3700 коек, еще около сотни будут организованы в ближайшие дни на базе больниц Волгограда и Михайловки.

По заключению губернатора, региональная система здравоохранения справляется с повышенной нагрузкой.



