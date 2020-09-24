Абьюзера в Волгоградской области судят за подталкивание жены к суициду

Расследования 24.09.2020 13:06
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24.09.2020 13:06
Житель Быковского района Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в доведении своей супруги до покушения на самоубийство. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 36-летнему мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый с ноября 2019 года по май 2020 года жестоко обращался с супругой, систематически унижал ее, выгонял из дома.
В результате создания длительной психотравмирующей ситуации женщина попыталась покончить жизнь самоубийством. Однако благодаря своевременным действиям родственников и медицинских работников жизнь потерпевшей была спасена.
Расследование уголовного дела осуществлялось Николаевским МРСО СУСК РФ по Волгоградской области. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.
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