Абьюзера в Волгоградской области судят за подталкивание жены к суициду





Житель Быковского района Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в доведении своей супруги до покушения на самоубийство. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 36-летнему мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2019 года по май 2020 года жестоко обращался с супругой, систематически унижал ее, выгонял из дома.

В результате создания длительной психотравмирующей ситуации женщина попыталась покончить жизнь самоубийством. Однако благодаря своевременным действиям родственников и медицинских работников жизнь потерпевшей была спасена.

Расследование уголовного дела осуществлялось Николаевским МРСО СУСК РФ по Волгоградской области. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.



