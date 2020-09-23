Экономика

На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе прошли командно-штабные учения

Экономика 23.09.2020 19:54 Новости компаний
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23.09.2020 19:54 Новости компаний


Сегодня на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в соответствии с решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий прошли командно-штабные учения МЧС.
Местом проведения учений стал участок по приёму и хранению нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
 
В ходе учений были отработаны методы ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением технологического процесса на НПЗ и разливом нефти.
В ликвидации ЧС были задействованы силы территориального пожарно-спасательного гарнизона, профессиональные и нештатные аварийно-спасательные формирования Общества.
Всего в учениях приняли участие 300 человек и 120 единиц техники. 

В результате слаженных действий всех подразделений условное возгорание резервуара с нефтью было успешно ликвидировано.
 
Действия работников предприятия и спасателей получили высокую оценку представителей аппарата МЧС России и ГУ МЧС России по Волгоградской области, регионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), администрации Волгоградской области.

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