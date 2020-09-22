Московский Экономический Форум приглашает на вебинар «Безработица в России: кто виноват и что делать?»
Экономика 22.09.2020 09:07
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22.09.2020 09:07
Московский Экономический Форум проведет заседание в формате вебинара на тему «Безработица в России: кто виноват и что делать?» 24 сентября 2020г.
Эксперты предложат рецепты, позволяющие Правительству России в кризис добиться быстрого положительного эффекта: поддержать доходы граждан, остановить массовые сокращения персонала, поддержать работающие предприятия, сообщили ИА «Высота 102» организаторы.
Модераторы встречи:
– Бабкин Константин Анатольевич, председатель форума, председатель совета директоров ГК «Новое Содружество»;
– Профатилов Сергей Сергеевич, генеральный директор компании GLOBALPAS.
Спикеры:
– Бережной Андрей Александрович, владелец концерна «Ralf Ringer»;
– Захаров Алексей Николаевич, президент рекрутингового портала Superjob.ru;
– Кагарлицкий Борис Юльевич, социолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО);
– Делягин Михаил Геннадьевич, научный директор Института проблем глобализации;
– Бельских Игорь Евгеньевич, доктор экономических наук ВолгГТУ;
– Мельниченко Василий Александрович, уральский фермер.
Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.
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