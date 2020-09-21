Колесо у авто оторвало на трассе Волгоград-Москва: пострадал водитель





Автомобиль "ВАЗ-21041" внезапно потерял колесо во время движения по трассе Р-22 "Каспий" в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем в Новоаннинском районе.

По предварительной информации, 47-летний водитель, который направлялся из Москвы в Волгоград, не обеспечил исправное техническое состояние своего автомобиля, вследствие чего произошел отрыв заднего правого колеса и опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водителя госпитализировали.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области