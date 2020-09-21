Происшествия

Колесо у авто оторвало на трассе Волгоград-Москва: пострадал водитель

Происшествия 21.09.2020 10:45
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21.09.2020 10:45


Автомобиль "ВАЗ-21041" внезапно потерял колесо во время движения по трассе Р-22 "Каспий" в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем в Новоаннинском районе.
По предварительной информации, 47-летний водитель, который направлялся из Москвы в Волгоград, не обеспечил исправное техническое состояние своего автомобиля, вследствие чего произошел отрыв заднего правого колеса и опрокидывание в кювет. 
В результате ДТП водителя госпитализировали.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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