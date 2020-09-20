Деньги на мусор: в Волгограде за счет бюджета вычистят свалки в двух районах

Экология 20.09.2020 10:12
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20.09.2020 10:12
Муниципальные бюджетные учреждения Кировского и Ворошиловского районов Волгограда ищут подрядчиков на ликвидацию свалок на своих территориях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, общая стоимость трех закупок составляет свыше 2,4 миллиона рублей.
В Кировском района должно быть ликвидировано несколько мест несанкционированного складирования отходов. Так, согласно документам, должны навести чистоту в 20 метрах юго-западнее жилого многоквартирного дома № 1 в поселке Саши Чекалина, в границах земельного участка в 30 метрах западнее строения, расположенного по ул. Медвежьегорская, 5, в границах земельного участка по ул. Окружной, 25, по обеим сторонам дамбы через балку Отрада.
В Ворошиловском районе планируется убрать несанкционированные свалки, расположенные в 10 метрах от дома №11б по ул. Пугачевская, в 5 метрах юго-восточнее здания № 440 в переулке Чебоксарский, в 70 метрах юго-восточнее дома № 286 по ул. Дубовская. Самую большую территорию, захламленную мусором, должны вычистить в Ворошиловском участковом лесничестве Волгограда. Здесь заказчиком работ выступает МУ «Горэколес». Есть соответствующее судебное решение Центрального районного суда, обязывающее власти убрать мусор в лесу. Общая площадь территории, которую будут вычищать с помощью специализированной техники, составляет свыше 9,2 га.
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