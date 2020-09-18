Стартовал прием заявок на именной проект БФ «Синара» «Лига управленцев»





Благотворительный фонд «Синара» открывает прием заявок на конкурс «Лига управленцев», направленный на выявление талантливых, энергичных и перспективных людей, способных креативно мыслить, выходя за рамки обыденного.

Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, конкурс проходит в трех городах – в Волжском (Волгоградская область), Каменске-Уральском (Свердловская область) и Орске(Оренбургская область). Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 до 50 лет. Обязательное условие – наличие высшего или среднего специального образования.

Проект состоит из нескольких этапов: онлайн-тестирования, обучающего трека и практического испытаниядля оценки управленческого потенциала и лидерских способностей конкурсантов. Самые перспективные участники попадают в финал, где защищают проекты по социально-экономическому развитию своего города. Победители получат возможность пройти обучение по специальным управленческим программам, а также могут быть зачислены в муниципальный резерв города и смогут получить поддержку для реализации проектов.

Для участия в конкурсе в срок с 21 сентября по 18 октября 2020 года необходимо зарегистрироваться на сайте ЛигаУправленцев.рф, записать на Youtube короткое видеообращение с рассказом о том, почему решили принять участие, описать свои ключевые лидерские компетенции и прислать ссылку на электронный адрес info@ligamanagers.ru. Положение о конкурсе размещено на сайте проекта

Именной проект «Лига управленцев» Благотворительного фонда «Синара» стартовал в 2019 году. Проект реализуется при поддержке Корпоративного университета ТМК2U и администраций муниципальных образований. На участие в первом конкурсе, который состоялся в Полевском, было подано более 100 заявок, в финалпрошли 20 человек, 10 победителей вошли в кадровый резерв Полевского городского округа. По словам президента Благотворительного фонда «Синара» Натальи Левицкой, проект создан для тех, кто не боится конкуренции, готов развиваться и делать полезные дела.

«Мы хотим выявлять активных людей, которые хотели бы изменять жизнь города и горожан к лучшему. В рамках проекта для этого предоставляются образовательные и коммуникационные возможности, создаются условия капитализации идей. Слоган нашего проекта – «Вливайся! Развивайся! Побеждай!». Мы очень рассчитываем, что участники, разделяя эту идею, будут вместе с нами идти по пути создания комфортной городской среды, обеспечивающей продвижение территорий, где действуют предприятия-попечители фонда, входящие в ТМК и Группу Синара. Реализация пилотного конкурса показала, что финалисты проекта не только приобретают новые компетенции, но и получают площадку для продвижения собственных проектов, улучшающих качество жизни горожан, – говорит Наталья Левицкая.





Справка. БФ «Синара» является оператором благотворительной деятельности крупных компаний и предприятий Трубной Металлургической Компании и Группы Синара. БФ «Синара» реализует на территории Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Орловской, Ульяновской, Курганской, Челябинской, Калужской, Оренбургской областей социально значимые долгосрочные благотворительные программы в здравоохранении, образовании, культуре и спорте, оказывая поддержку некоммерческим и общественным организациям.



