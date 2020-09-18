Силовики Волгоградской области подумают над больным вопросом





Плановое заседание антитеррористической комиссии с участием руководства силовых структур региона сегодня провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию области, в числе других вопросов обсуждался всплеск телефонного терроризма - с начала 2020 года возбуждено 32 уголовных дела или на 77,8% больше, чем за 8 месяцев предыдущего 2019-го.

«Такие правонарушения, совершаемые в основном из-за рубежа, нарушают ход спокойной жизни, доставляют серьезные неудобства жителям, требуют отвлечения сил и средств, а также дополнительных затрат на ликвидацию последствий. В этой связи важно усиление профилактической работы, повышение оперативности и эффективности мер реагирования» - сказал Андрей Бочаров, отметив необходимость выработки соответствующих предложений правоохранительных органов и специальных служб по вопросу противодействия телефонному террору для рассмотрения на федеральном уровне.

Также губернатор подчеркнул, что на территории Волгоградской области сохраняется стабильная и прогнозируемая социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация. В полном объеме обеспечены вопросы безопасности жителей и территорий, в том числе при организации и проведении прошедшей избирательной кампании.