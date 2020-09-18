В Волгоградской области ДТП с перевертышами принесли две смерти

Происшествия 18.09.2020 11:11
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18.09.2020 11:11
Двое человек погибли в ДТП накануне в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, погибшими оказались женщины 34 и 65 лет.
Первая авария произошла около 11 утра на автодороге «Новоаннинский - Кирпичевский».
67-летний водитель «Нивы» выехал на встречку, где столкнулся с попутным автомобилем «Лада Гранта», который шел на обгон. От удара отечественный внедорожник вылетел на обочину и опрокинулся в кювет. Пожилая пассажирка автомобиля скончалась на месте, еще двое человек госпитализированы.
Около 17 часов по автодороге «Самойловка – Шумилинская» с управлением не справился 35-летний мужчина за рулем «Дэу Нексия». В результате легковушка улетела в кювет и перевернулась. Погибла 35-летняя пассажирка.
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