В Волгоградской области ДТП с перевертышами принесли две смерти





Двое человек погибли в ДТП накануне в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, погибшими оказались женщины 34 и 65 лет.

Первая авария произошла около 11 утра на автодороге «Новоаннинский - Кирпичевский».

67-летний водитель «Нивы» выехал на встречку, где столкнулся с попутным автомобилем «Лада Гранта», который шел на обгон. От удара отечественный внедорожник вылетел на обочину и опрокинулся в кювет. Пожилая пассажирка автомобиля скончалась на месте, еще двое человек госпитализированы.

Около 17 часов по автодороге «Самойловка – Шумилинская» с управлением не справился 35-летний мужчина за рулем «Дэу Нексия». В результате легковушка улетела в кювет и перевернулась. Погибла 35-летняя пассажирка.



