Роспотребнадзор прервал молчание о заразе в «Роторе»

Здравоохранение 17.09.2020 15:00
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17.09.2020 15:00
СК «Ротор» и МБУ «СК «Зенит» выданы предписания о выполнении работ по дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний - на стадионах «Волгоград Арена» и «Зенит». Как сегодня в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» сообщила главный санитарный врач региона Ольга Зубарева, в настоящее время продолжается проведение санитарно-эпидемиологического расследования причин и условий возникновения очага COVID-19 среди игроков и персонала «Ротора». «Облздраву выдано предписание о проведение медицинского наблюдения за контактными, вынесены постановления об изоляции больных, представляющих опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания, постановления об изоляции граждан, находящихся в контакте с больными инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора Волгоградской области.
Напомним, о вспышке коронавирусной инфекции в СК «Ротор» стало известно 12 сентября. После этого произошла скандальная отмена игры с командой из Краснодара, так как волгоградские футболисты могли поставить под угрозу безопасность участников матча.
В контрольно-дисциплинарном комитете РФС «Ротору» присудили техническое поражение 0:3 и штраф в сумме 100 000 рублей за нарушение обязательных требований Санитарного регламента Чемпионата России, так как, несмотря на отсутствие соответствующих QR-кодов у игроков, они до момента принятия решения делегатом об отмене матча находились в «Чистой зоне» на стадионе».
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