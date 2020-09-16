Волгоградца расстреляли на улице из пистолета





Житель Волгограда с проникающим травматическим ранением живота и руки обратился в больницу. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 40-летний пострадавший пояснил, что накануне поругался на улице Краснополянской в Дзержинском районе с неизвестным мужчиной. Тот достал пистолет и несколько раз выстрелил в его сторону, причинив телесные повреждения.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. У него изъят травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.



