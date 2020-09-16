Должность умершей от коронавируса главного врача волгоградской поликлиники заняла чиновница





Главным врачом клинической поликлиники №3 Волгограда назначена Ольга Алексеевна Соловьева - супруга начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Соловьева. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, Ольга Соловьева - выпускница Волгоградской медицинской академии, начала свой профессиональный путь в медицинских организациях Волгограда. С 2013 года перешла на работу в комитет здравоохранения Волгоградской области.

В 2007 году прошла профессиональную подготовку в Волгоградском государственном медицинском университете по программе «Профпатология», в 2013 году в Волгоградском государственном университете по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В 2015 году получила степень бакалавра по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В облздраве Ольга Соловьева занимала должность заведующей сектором по работе с гражданами отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами. Согласно декларации о доходах, за 2019 год Соловьева, которая является матерью троих детей, заработала 243 рубля 55 копеек. Годовой доход ее супруга – 1 млн 722 тысячи рублей. В собственности у четы Соловьевых квартира площадью 124 квадратных метра и автомобиль «Hyundai IX 55». Напомним, Ирина Гайдук, которая возглавляла волгоградскую поликлинику №3, скончалась от коронавирусной инфекции в июле.



