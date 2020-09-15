Происшествия 15.09.2020 15:43
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15.09.2020 15:43
Полицейские задержали 22-летнего жителя Чернышковского района по подозрению в разбойном нападении на продуктовый магазин. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, преступление было совершено еще 6 сентября, но задержать подозреваемого, личность которого была установлена, удалось накануне. Все это время ранее судимый житель Чернышковского района скрывался на территории Волгограда, постоянно меняя свое местоположение. Его задержали в Кировском районе Волгограда.
Установлено, что девять дней назад вооружившись ножовкой он ворвался в продуктовый магазин, расположенный в рабочем поселке Чернышковский. Продавец пыталась оказать сопротивление злоумышленнику, но последний забрал лоток с наличностью и скрылся. Женщина сообщила о преступлении в полицию. Все, что тогда происходило в магазине, запечатлела камера видеонаблюдения. На видео женщина истошно кричит и отбивается от налетчика банкой консервов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой". Он взят под стражу. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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