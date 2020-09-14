Экономика

QR-код в массы: эксперты уверены в пользе всеобщей маркировки товаров

Экономика 14.09.2020 09:24
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14.09.2020 09:24


Буквально на днях глава Минпромторга  России Денис Мантуров на совещании с главой государства заявил, что система маркировки товаров  вскоре будет существенно расширена. 
Помимо меховых изделий, табака и лекарств цифровыми метками будут маркировать довольно широкий перечень продукции. 
Эксперты уверены, что это положительно скажется не только на экономике и поступлениях в бюджет, но и защитит потребителей от риска приобрести контрафакт.  При этом добросовестный производитель понесет минимальные затраты . 

В комментарии ИА «Высота 102» российский промышленник  Олег Савченко выразил уверенность, что предприятия выиграют существенно больше, чем потратят на маркировку:  «Мы убираем фактор контрафакта. В первую очередь, это жизненно необходимо производителям, потому что производитель хочет довести свой произведенный товар до потребителя. Все жулики, мошенники, которые подделывают сейчас торговые марки, товар, который не гарантирует качество, более того, опасен для жизни потребителя, уйдет в прошлое. Потому что любой потребитель, придя в магазин, взяв мобильный телефон, сможет определить всю цепочку прохождения данного товара».
Олег Савченко отмечает, что речь не только о качественной одежде или парфюме. Это вопросы безопасности. Трагедии на транспорте нередко случаются из-за небольшой контрафактной детали, которую не выявили  вовремя.
 «Одним нажатием кнопки в будущем производитель самолетов будет видеть всю цепочку произведенной запчасти. И если там где-то идет срыв или идет непонятное происхождение, то загорается красная лампочка, и эту запчасть не ставят на контейнер. Вот о чем шла речь в беседе президента с министром промышленности. Поэтому для нас, для нашей промышленности это настолько жизненно важно. Это нужно было делать еще вчера, позавчера. Но, естественно, очень сильное лобби недобросовестных производителей».
Расширять номенклатуру маркированных товаров планируется до 2024 года. В нее войдут фотоаппаратура, автомобильные шины, парфюмерия, молочные продукты, текстиль и другое. В будущем планируется, что всем товарам будет присваиваться QR-код. 

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