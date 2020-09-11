В Волжском из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 25 человек





Сигнал о пожаре в одной из квартир 9-ти этажного дома на улице Машиностроителей в Волжском поступил сегодня в 10.30. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, горело жилое помещение площадью 20 кв.м.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения 5 –го отряда ФПС. 25 человек были эвакуированы. К 11 часам пожар был ликвидирован. Информация о погибших и пострадавших уточняется.



