



Один человек пострадал в результате уличного конфликта, произошедшего ночью в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, около полуночи в больницу с ранением спины был госпитализирован 33-летний житель Советского района.

Полицейские установили личность подозреваемого - 36-летнего местного жителя. В ходе проверки установлено, что между мужчинами на улице возник конфликт, в ходе которого потерпевший взял кирпич и разбил им стекло автомобиля, принадлежащего подозреваемому.

Последний достал из машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



