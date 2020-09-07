Экономика

«ЕвроХим-ВолгаКалий» начал обкаточные испытания нового автомобильного путепровода

Экономика 07.09.2020 10:26 Новости компаний
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07.09.2020 10:26 Новости компаний


На Гремячинском горно-обогатительном комбинате, строительство которого в Котельниковском районе Волгоградской области завершает ООО ЕвроХим-ВолгаКалий», открыт для обкаточных испытаний новый автомобильный путепровод, расположенный над железнодорожными путями парка «Б». Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе компании.
Новая транспортная линия проходит над железнодорожными путями ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» между парками «А» и «Б» железнодорожной инфраструктуры и соединяет собственные внутренние автомобильные дороги предприятия. Протяженность нового объекта – 29 м, ширина проезжей части - 6 м. Конструкция предназначена для проезда не только легкового, но и грузового автотранспорта, одиночным следованием или в составе автопоезда с общей нагрузкой до 100 тонн. Дальнейший ввод путепровода в эксплуатацию позволит сократить маршрут следования автомобилей, сэкономить время, расходы, оптимизировать все производственные процессы комбината.

Как отмечают в ООО ЕвроХим-ВолгаКалий», создание развитой сети собственной транспортной инфраструктуры – одно из преимуществ Гремячинского ГОКа. В период ведения работ по возведению корпусов сильвинитовой обогатительной фабрики, сооружений поверхностной части рудника и объектов инфраструктуры на промплощадке были проложены и использовались дороги временного назначения. По мере завершения строительства предприятие постепенно обустраивает свою территорию постоянными дорогами, площадь которых на сегодняшний день составляет 134 440 м2
Кроме того, «ЕвроХим-ВолгаКалий» параллельно с основным производством строит и свою собственную железнодорожную инфраструктуру. На предприятии готовится к запуску собственная железнодорожная станция Волга-Калий с производственно-административными зданиями и сооружениями, построена сеть железнодорожных путей в объеме первого этапа строительства железнодорожной инфраструктуры общей длиной более 17 км. Собственная железнодорожная инфраструктура на первом этапе позволит обеспечивать ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» отгрузку готового продукта до 1 300 тысяч тонн в год. 
Транспортные и погрузочные мощности позволяют компании «ЕвроХим» удешевить себестоимость продукции и создают значительные конкурентные преимущества.

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