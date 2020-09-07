Экономика 07.09.2020 10:26 Новости компаний
0
07.09.2020 10:26 Новости компаний
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате, строительство которого в Котельниковском районе Волгоградской области завершает ООО ЕвроХим-ВолгаКалий», открыт для обкаточных испытаний новый автомобильный путепровод, расположенный над железнодорожными путями парка «Б». Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе компании.
Новая транспортная линия проходит над железнодорожными путями ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» между парками «А» и «Б» железнодорожной инфраструктуры и соединяет собственные внутренние автомобильные дороги предприятия. Протяженность нового объекта – 29 м, ширина проезжей части - 6 м. Конструкция предназначена для проезда не только легкового, но и грузового автотранспорта, одиночным следованием или в составе автопоезда с общей нагрузкой до 100 тонн. Дальнейший ввод путепровода в эксплуатацию позволит сократить маршрут следования автомобилей, сэкономить время, расходы, оптимизировать все производственные процессы комбината.
Как отмечают в ООО ЕвроХим-ВолгаКалий», создание развитой сети собственной транспортной инфраструктуры – одно из преимуществ Гремячинского ГОКа. В период ведения работ по возведению корпусов сильвинитовой обогатительной фабрики, сооружений поверхностной части рудника и объектов инфраструктуры на промплощадке были проложены и использовались дороги временного назначения. По мере завершения строительства предприятие постепенно обустраивает свою территорию постоянными дорогами, площадь которых на сегодняшний день составляет 134 440 м2
Кроме того, «ЕвроХим-ВолгаКалий» параллельно с основным производством строит и свою собственную железнодорожную инфраструктуру. На предприятии готовится к запуску собственная железнодорожная станция Волга-Калий с производственно-административными зданиями и сооружениями, построена сеть железнодорожных путей в объеме первого этапа строительства железнодорожной инфраструктуры общей длиной более 17 км. Собственная железнодорожная инфраструктура на первом этапе позволит обеспечивать ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» отгрузку готового продукта до 1 300 тысяч тонн в год.
Транспортные и погрузочные мощности позволяют компании «ЕвроХим» удешевить себестоимость продукции и создают значительные конкурентные преимущества.
Реклама
В два раза больше предпринимателей выбирают ВТБ07.09.2020 11:03
Экономика 07.09.2020 11:03
В КСП оценили эффективность "поблажек" для инвесторов Волгоградской области07.09.2020 09:19
Экономика 07.09.2020 09:19
Все лучше и лучше: Росстат зафиксировал увеличение доходов жителей Волгоградской области06.09.2020 21:43
Экономика 06.09.2020 21:43
Сбербанк сообщил о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies06.09.2020 09:58
Экономика 06.09.2020 09:58
Волгоградская молодежь мается без работы04.09.2020 21:41
Экономика 04.09.2020 21:41
Предприниматели Поволжья могут сэкономить время с помощью новой онлайн-кассы Сбербанка и «Эвотор»04.09.2020 17:41
Экономика 04.09.2020 17:41
Все больше партнёров присоединяется к новому сервису кредитования Сбербанка в Волгоградской области03.09.2020 19:55
Экономика 03.09.2020 19:55
ВТБ запускает сезонный вклад с доходностью до 5%03.09.2020 16:21
Экономика 03.09.2020 16:21
Стимул есть: пандемия не помешала нацпроекту «Жилье и городская среда» в Волгоградской области03.09.2020 15:03
Экономика 03.09.2020 15:03
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО возобновили работу в прежнем режиме03.09.2020 14:15
Экономика 03.09.2020 14:15
В Волгоградской области газифицированы села Ивановка и Капкинка03.09.2020 10:43
Экономика 03.09.2020 10:43
Клиенты Волгоградского отделения Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банка02.09.2020 16:42
Экономика 02.09.2020 16:42
Учащиеся 65 субъектов Российской Федерации начнут обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка01.09.2020 15:58
Экономика 01.09.2020 15:58
Администрация Волгограда меняет дорогой кредит на дешевый01.09.2020 11:34
Экономика 01.09.2020 11:34
Энергетики Волжского ведут подготовку к отопительному сезону с опережением графика01.09.2020 08:21
Экономика 01.09.2020 08:21
Реклама