Общество 06.09.2020 14:18
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06.09.2020 14:18
На популярном сайте объявлений Авито увеличилось количество объявлений о продаже бань и саун. Как сообщает ИА «Высота 102», владельцы стационарных бань предлагают приобрести объекты по разной стоимости – до 25 миллионов рублей. По такой цене готов продать банный комплекс на ул. Толбухина, 26 в Дзержинском районе Волгограда собственник объекта, который объяснил намерение о продаже переездом в другой регион. Владелец другой небольшой сауны, расположенной на проспекте Ленина в Волжском, также пояснил причину продажи желанием уехать из области.
Напомним, бани и сауны не работают в Волгоградской области уже почти полгода – как только в регионе были введены ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Представители этого бизнеса уже заявили об угрозе разорения из-за туманных перспектив по поводу открытия бань и саун. В частности, представители известной Сурской бани ранее жаловались, что им нечем выплачивать зарплату персоналу за август. Недовольны и клиенты, лишенные возможности попариться. Предлагаемые к продаже мобильные бани-бочки стоимостью около 150 тысяч рублей для многих из них не по карману.
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