Общество

Достанутся не всем: тепловизоры за 1 миллион рублей поступят в тридцать школ Волгоградской области

Общество 01.09.2020 21:40
0
01.09.2020 21:40


Тридцать тепловизоров для автоматической фиксации состоянии здоровья обучающихся будут поставлены в некоторые образовательные учреждения региона. Как сообщает ИА «Высота 102, закупку у единственного поставщика – АО «Сфера» - осуществило ГАУ дополнительного профессионального образования «Волгоградская академия последипломного образования». На приобретение тепловизоров было потрачено 30 миллионов рублей. 
Но тепловизоры достанутся не всем школам.
Так, стационарные установки стоимостью в 1 миллион рублей каждая поступят, в частности, в три школы Тракторозаводского района – №16, №27 и в школу №3. В Краснооктябрьском районе тепловизоры получат школы №25, 49, 92, 78, а также лицей №2 и гимназия №12, в Ворошиловском – гимназия №17, лицей №11 и гимназия №5, в Дзержинском районе – лицей №9, кадетская школа имени Неверова, лицей №8, школы №33, 96. В Советском районе оборудование получат только две школы – «Долина знаний» №55 и школа №129. В Красноармейском районе таких образовательных учреждения будет четыре – лицей №1, гимназия №7, школы  №75 и №123. 
В Центральном районе тепловизор получит только Детско-юношеский центр. Еще четыре единицы оборудования поступят в образовательные учреждения Волжского – в школы №30, 35, в кадетскую школу имени Солнечникова и в лицей №1. 
Ранее, напомним, Волгоградская академия последипломного образования уже закупила партию бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха. Этим оборудованием снабжаются образовательные учреждения в связи с требованиями Роспотребнадзора из-за ситуации с коронавирусом. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
01.09.2020 20:37
Общество 01.09.2020 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 17:16
Общество 01.09.2020 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 16:25
Общество 01.09.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 12:59
Общество 01.09.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 10:32
Общество 01.09.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 10:10
Общество 01.09.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 20:15
Общество 31.08.2020 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 19:29
Общество 31.08.2020 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 18:28
Общество 31.08.2020 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 17:28
Общество 31.08.2020 17:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.08.2020 17:03
Общество 31.08.2020 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 14:33
Общество 31.08.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 14:25
Общество 31.08.2020 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.08.2020 11:44
Общество 31.08.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 11:27
Общество 31.08.2020 11:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
Достанутся не всем: тепловизоры за 1 миллион рублей поступят в тридцать школ Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:37
Волгоградка с рассеянным склерозом второй месяц ждет подгузники от ФСССмотреть фотографии
17:16
"Это врачебная тайна": в Волгоградской области простились с экс-главой городского поселенияСмотреть фотографии
16:59
Выпустите нас отсюда: вылеченные от ковида пациенты ждут тесты по 2 неделиСмотреть фотографии
16:36
Шире круг: «Ростелеком» увеличил оптическую инфраструктуру в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:25
Кадастровый сюрприз приготовили владельцам недвижимости в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Учащиеся 65 субъектов Российской Федерации начнут обучение на Школьной цифровой платформе СбербанкаСмотреть фотографии
15:11
Двоим "химикам" светит двадцать лет за нарколабораторию на волгоградской дачеСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде от коронавируса умер молодой пареньСмотреть фотографии
14:32
Турпутевки в Волгоградской области подешевели в августе в 2,5 разаСмотреть фотографии
14:12
Уволилась главврач волгоградской больницы СМП №25Смотреть фотографии
13:17
Анонимы рулят: в Волгоградской облдуме раскрыли подробности принятия скандального постановления о переходе на московское времяСмотреть фотографии
12:59
В Урюпинске частная фирма "подарила" инвалиду долг за капремонтСмотреть фотографии
12:30
За кровавое месиво на рынке под Волгоградом водителю грозит два года тюрьмыСмотреть фотографии
12:10
Еще троих человек убил коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
Администрация Волгограда меняет дорогой кредит на дешевыйСмотреть фотографии
11:10
Все, что нажито: СК добрался до банковских ячеек и авто опального губернатораСмотреть фотографии
11:07
В Волжском в скорую помощь с мигалками врезалась "Ока"Смотреть фотографии
10:32
На "Волгоград Арене" построят еще одно футбольное полеСмотреть фотографии
10:10
«Линеек нет, а толпы есть»: в Волгограде дети пошли в школу по новым правиламСмотреть фотографии
08:21
Энергетики Волжского ведут подготовку к отопительному сезону с опережением графикаСмотреть фотографии
20:15
Вымираем, но не сдаемся: жителей Волгоградской области пересчиталиСмотреть фотографии
19:29
«Словно и не бывало»: фотопрощание с волгоградским летомСмотреть фотографии
18:28
Больше мяса и фруктов: с 1 сентября школьников Волгограда начинают усиленно кормитьСмотреть фотографии
17:37
В гараже администрации Волгоградской области снизились зарплатыСмотреть фотографии
17:03
Улицу на юге Волгограда продолжают зачищать от старых домовСмотреть фотографии
15:59
«Ростелеком» усилил свои позиции на рынке кибербезопасностиСмотреть фотографии
15:44
Убийцу сотрудницы детсада в Волгограде осудили на 9 лет строгого режимаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградка отдала за телефонный звонок почти 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:06
Осужденного Доронина и подследственного Зубкова привлекут к делу о сносе «Соснового бора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 