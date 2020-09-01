Общество 01.09.2020 21:40
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01.09.2020 21:40
Тридцать тепловизоров для автоматической фиксации состоянии здоровья обучающихся будут поставлены в некоторые образовательные учреждения региона. Как сообщает ИА «Высота 102, закупку у единственного поставщика – АО «Сфера» - осуществило ГАУ дополнительного профессионального образования «Волгоградская академия последипломного образования». На приобретение тепловизоров было потрачено 30 миллионов рублей.
Но тепловизоры достанутся не всем школам.
Так, стационарные установки стоимостью в 1 миллион рублей каждая поступят, в частности, в три школы Тракторозаводского района – №16, №27 и в школу №3. В Краснооктябрьском районе тепловизоры получат школы №25, 49, 92, 78, а также лицей №2 и гимназия №12, в Ворошиловском – гимназия №17, лицей №11 и гимназия №5, в Дзержинском районе – лицей №9, кадетская школа имени Неверова, лицей №8, школы №33, 96. В Советском районе оборудование получат только две школы – «Долина знаний» №55 и школа №129. В Красноармейском районе таких образовательных учреждения будет четыре – лицей №1, гимназия №7, школы №75 и №123.
В Центральном районе тепловизор получит только Детско-юношеский центр. Еще четыре единицы оборудования поступят в образовательные учреждения Волжского – в школы №30, 35, в кадетскую школу имени Солнечникова и в лицей №1.
Ранее, напомним, Волгоградская академия последипломного образования уже закупила партию бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха. Этим оборудованием снабжаются образовательные учреждения в связи с требованиями Роспотребнадзора из-за ситуации с коронавирусом.
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