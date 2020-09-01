Выпустите нас отсюда: вылеченные от ковида пациенты ждут тесты по 2 недели





Один за другим поступают в редакцию ИА «Высота 102» сигналы от «узников» волгоградских инфекционных госпиталей, измученных ожиданием результатов тестов на COVID-19. Сегодня свою историю рассказали пациенты «красной зоны» ГУЗ «Детская клиническая больница №8», которые начали лечение еще в июле. С тех пор болезнь отступила, можно выписываться, но надо дождаться результатов контрольных тестов на наличие коронавируса. «Врачи провели необходимое лечение, поставили пациентов на ноги, но при этом потенциально здоровые люди находятся по соседству с новенькими больными, которые только поступили, по причине долгого ожидания результатов анализов от лаборатории ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ». Нет претензий к врачам и медперсоналу, питание хорошее, влажная уборка проводится регулярно. Курс лечения закончен, а пациенты вынуждены ждать результатов мазков на ковид в течение 2-х недель, и повезёт, если результаты не потеряются», - говорят пациенты.

Редакция ожидает комментарий от комитета здравоохранения Волгоградской области.