Билайн в Волгограде начал подключать eSIM

Телеком 28.08.2020 11:24 Новости компаний
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28.08.2020 11:24 Новости компаний
Билайн начал подключать виртуальные SIM-карты (eSIM) в Волгограде и еще 15 городах России. Ранее, в конце июля, эта технология появилась для абонентов оператора в Москве и Санкт-Петербурге. Подключить eSIM можно в любом собственном магазине Билайн, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. После оформления виртуальной SIM-карты клиент получает чек с QR-кодом, сканирует его своим смартфоном, и таким образом устанавливает профиль eSIM.
«Технология eSIM пользуется спросом у клиентов в Москве и Санкт-Петербурге, и мы делаем ее доступной для жителей еще 16 городов, - прокомментировал вице-президент по дистрибуции Билайн Андрей Губанов. - За три недели количество магазинов, подключающих eSIM, выросло в 3 раза. Сейчас клиенты могут воспользоваться новой технологией в 1400 салонах. Компания готова развивать проект и пилотировать различные системы удаленного подключения eSIM с помощью уникальных решений собственной разработки. В будущем клиент с помощью технологии eSIM сможет из любого места за пять минут подключиться к сети Билайн. При самостоятельной установке eSIM клиенту не нужно делать сложные настройки. Виртуальная SIM-карта загружается так же легко, как обычное приложение. Мы уверены, что удаленная установка eSIM упростит клиентам подключение к нашей сети и обогатит клиентский опыт».
У виртуальной SIM есть несколько дополнительных преимуществ. Например, технология не использует пластик и благоприятно влияет на окружающую среду. Кроме того, eSIM безопаснее физического аналога, так как при потере смартфона ее можно сразу самостоятельно заблокировать.
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