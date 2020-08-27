Общество

Ни в какие ворота: руководитель Волгоградского УФАС – о «могильной тишине»

Общество 27.08.2020 12:36
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27.08.2020 12:36




Руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства за первое полугодие 2020 года,  ситуацию на рынке ритуальных услуг и судебные тяжбы с ООО «Совместное предприятие «Память». Как сообщает ИА «Высота 102», Роман Лучников напомнил, что в этом году предприятие было признано нарушившим ст.14.8 Закона о защите конкуренции, а в связи с неисполнением выданного предупреждения было возбуждено дело.
Предписание касалось необходимости прекратить недобросовестную конкуренцию, а именно – доведение до потребителей и хозяйствующих субъектов-конкурентов информации о том, что предприятие, имеющее статус городской специализированной службы по вопросам похоронного дела в Волгограде, созданной с целью создания гарантированного перечня услуг по погребению, наделено исключительным правом на оказание услуг по погребению. Также ООО «Совместное предприятие «Память» должно было обеспечить доведение до лиц, взявших на себя обязанность по погребению умерших, информации о том, что такие услуги могут быть оказаны любым хозяйствующим субъектом, работающим в данной сфере. «Память» обжаловала решение и предписание по данному делу в арбитражном суде, где в настоящее время эти заявления рассматриваются. 
Между тем, Роман Лучников заявил, что в настоящее время очередные шаги в отношении ООО «Совместное предприятие «Память» предпринимает, в частности, прокуратура Волгограда. При этом он выразил недоумение позицией городских властей и городской думы в отношении этого вопроса. 
«Это просто ни в какие ворота. Городская администрация и городская дума  насмерть стоят за эту «Память», бьются за нее в судах, в одной упряжке против нас и органов прокуратуры. С пеной у рта пытаются называть белое черным и черное белым и пытаются убедить в этом суд.  Почему эти люди до сих пор на должностях, я имею в виду не на избираемых, с этим сложнее, а на назначаемых за такие действия? Почему администрация области молчит, до сих пор никто не высказался. До сих пор никто не вышел ни  из чиновников обладминистрации, ни из  депутатов. Мол, вы бьетесь за правое дело, может, помочь в чем, вынести вопрос там на обсуждение. Никто. Тишина. Просто тишина», - сказал он.
Роман Лучников напомнил также, что департамент городского хозяйства администрации Волгограда был оштрафован за 50 тысяч рублей за не предоставление информации, затребованной антимонопольным органом в связи с рассмотрением материалов прокуратуры, свидетельствующих о возможных признаках нарушений антимонопольного законодательства при заключении муниципальных контрактов между департаментом и ЗАО «РП «Память» на выполнение работ по ремонту и содержанию муниципальных кладбищ Волгограда, по перевозке тел умерших с мест смерти для проведения судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомических исследований. 
Чиновники ссылались на ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, тогда как в УФАС указали, что департамент как орган местного самоуправления относится к непрерывно функционирующим организациям. Часть документов в итоге была предоставлена лишь спустя месяц после истечения срока, но часть информации управление федерального ведомства так и не получило. В настоящее время департамент обжалует административное наказание в суде. 

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