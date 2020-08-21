Под Волгоградом ищут виновных в циничном истреблении пойменного леса

Экология 21.08.2020 11:57
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21.08.2020 11:57
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки в крупном размере зеленых насаждений на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма". Об этом ИА "Высота 102" сообщил сегодня помощник Волгоградского природоохранного прокурора Александр Куртуков.
По его словам, незаконная вырубка деревьев и снятие плодородного слоя почвы была зафиксирована сотрудниками полиции и природоохранной прокуратуры вблизи одной из турбаз в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Здесь находились горы срубленных сырорастущих деревьев породы тополь черный, тополь белый, вяз гладкий, ясень пенсильванский, сосна, клён, ива белая. Также выяснилось, что на территории участка был снят плодородный слой. Уничтожение деревьев и нарушение почвенного слоя, по мнению природоохранной прокуратуры, свидетельствует об утрате данного участка как местообитания целого ряда видов живых организмов.
По данному факту Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой был направлен материал проверки в отношении неустановленных лиц в отдел МВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской области для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан в особо крупном размере), а также ст. 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба).
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