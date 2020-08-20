Экономика

Теперь в Сбербанк Онлайн можно купить полис ОСАГО

Экономика 20.08.2020 16:05 Новости компаний
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20.08.2020 16:05 Новости компаний


Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в собственном мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом сообщили на состоявшейся сегодня онлайн пресс-конференции старший вице-президент, руководитель Блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова и директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре. В мобильном приложении можно приобрести полис ОСАГО и сервисный продукт помощи автовладельцам на дороге.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «В конце прошлого года мы запустили ʺпрообразʺ нашего маркетплейса на партнерской площадке: в тестовом режиме возможность оформления полисов была доступна сотрудникам Сбербанка. Для заключения договора клиент с площадки агрегатора переадресовывался на сайт страховой компании. До недавнего времени это был единственно возможный способ оформления договоров страхования на партнерских площадках. В конце апреля был принят закон, который снял ограничения на полноценную продажу страховых продуктов на онлайн-площадках. Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по ОСАГО, который работает в соответствии с измененным законодательством: банк выступает агентом страховых компаний, полисы которых можно оформить в нашем маркетплейсе. При этом на площадке выстроен полный клиентский путь — от выбора страховой компании до заключения договора и оплаты полиса».
Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка: «Маркетплейс стартовал с продаж полисов ОСАГО и сервисного продукта помощи автовладельцам на дороге. Партнерами проекта выступают девять страховых компаний. До конца года на этой площадке появятся и полисы автокаско. В будущем мы будем настраивать работу маркетплейса таким образом, чтобы предлагать клиентам полисы автострахования в тот момент, когда у них возникает потребность оформить или продлить договор».
Маркетплейс по ОСАГО дополнил раздел «Страхование и защита» мобильного приложения Сбербанк Онлайн, в котором уже представлены все рисковые страховые продукты компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». На маркетплейсе есть возможность рассчитать и сравнить стоимость полиса ОСАГО сразу в нескольких страховых компаниях, узнать свой коэффициент «аварийности» и скидку за безаварийную езду и приобрести полис. Поскольку авторизация осуществляется по Сбербанк ID, при оформлении договора не нужно вводить персональные данные: клиент попадает уже в предзаполненную форму. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его не обязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране мобильного телефона. При желании автовладелец может распечатать электронный полис на обычной бумаге.
 

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