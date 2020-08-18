Полиция собрала «урожай» в теплицах под Волгоградом





Иностранных рабочих, которые трудятся в Волгоградской области незаконно, задержали сотрудники полиции в ходе масштабного рейда в Иловлинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, мероприятия прошли на территории тепличных хозяйств, расположенных вблизи хуторов Авилов и Краснодонский.





Установлено, что семь мигрантов осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. В отношении них составлены административные протоколы. Кроме того, двое иностранцев имели фиктивную регистрацию на территории региона. В отношении граждан, поставивших на миграционный учет прибывших рабочих, будут возбуждены уголовные дела.





В настоящее время устанавливаются лица, привлекшие иностранцев к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства.



