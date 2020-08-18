Полиция собрала «урожай» в теплицах под Волгоградом

Происшествия 18.08.2020 09:23
0
18.08.2020 09:23
Иностранных рабочих, которые трудятся в Волгоградской области незаконно, задержали сотрудники полиции в ходе масштабного рейда в Иловлинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, мероприятия прошли на территории тепличных хозяйств, расположенных вблизи хуторов Авилов и Краснодонский.
Установлено, что семь мигрантов осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. В отношении них составлены административные протоколы. Кроме того, двое иностранцев имели фиктивную регистрацию на территории региона. В отношении граждан, поставивших на миграционный учет прибывших рабочих, будут возбуждены уголовные дела.
В настоящее время устанавливаются лица, привлекшие иностранцев к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства.
Реклама
Трое детей и четверо взрослых: у пострадавших в ДТП с маршруткой травмы головы и переломы18.08.2020 13:13
Происшествия 18.08.2020 13:13
Кровь и осколки повсюду: в Волгограде на роковом перекрестке перевернулась маршрутка с пассажирами (ВИДЕО)18.08.2020 11:34
Происшествия 18.08.2020 11:34
Водитель из Башкирии покалечила двоих детей на трассе в Волгоградской области18.08.2020 11:23
Происшествия 18.08.2020 11:23
В Волгограде легковушка свалилась в дорожный котлован, есть пострадавшие18.08.2020 11:06
Происшествия 18.08.2020 11:06
На Центральной набережной в Волгограде бродячие собаки покусали ветерана войны17.08.2020 21:35
Происшествия 17.08.2020 21:35
Из-за природного пожара ограничено движение на трассе в Волгоградской области17.08.2020 16:19
Происшествия 17.08.2020 16:19
Пять человек пострадали из-за неуступчивого водителя в Волгограде17.08.2020 10:41
Происшествия 17.08.2020 10:41
Под Волгоградом грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой16.08.2020 17:39
Происшествия 16.08.2020 17:39
Два человека заживо сгорели на пожаре в Волгоградской области16.08.2020 16:06
Происшествия 16.08.2020 16:06
В Волгоградской области из-за пьяного водителя пострадали двое детей16.08.2020 10:48
Происшествия 16.08.2020 10:48
Пожилую волгоградку увезли в больницу из автобуса16.08.2020 10:40
Происшествия 16.08.2020 10:40
В Волжском женщина разбила голову в автобусе15.08.2020 10:57
Происшествия 15.08.2020 10:57
В Волжском иномарка под управлением женщины насмерть сбила пенсионерку15.08.2020 09:50
Происшествия 15.08.2020 09:50
С новой волной минирований столкнулись суды в Волгоградской области14.08.2020 14:26
Происшествия 14.08.2020 14:26
Мошенники оставили жительницу Волгограда без Черного моря14.08.2020 13:21
Происшествия 14.08.2020 13:21
Реклама