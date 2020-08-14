Промежуточные итоги: Россельхозбанк выдал жителям Волгоградской области около 340 млн рублей сельской ипотеки
Экономика 14.08.2020 15:22 Новости компаний
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14.08.2020 15:22 Новости компаний
Министерство сельского хозяйства РФ подвело промежуточные итоги реализации всероссийской программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ключевой темой стала льготная сельская ипотека. Главный оператор программы, Россельхозбанк, к настоящему моменту выдал жителям Волгоградской области уже более 337 млн рублей на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«В Волгоградской области филиалом по направлению льготной сельской ипотеки Банка выдано 226 кредитов на сумму 337,6 млн рублей. Средний размер кредита в регионе составляет 1,6 млн рублей. Интерес к сельской ипотеке не угасает, мы наблюдаем, что среди клиентов, обратившихся за кредитом много молодых специалистов, желающих перебраться из города в сельскую местность.Мы надеемся, что льготный процент станет дополнительным стимулом к приобретению комфортного жилья для наших клиентов», – отметила заместитель директора Ольга Бритвина.
На данный момент общий объем выданных Россельхозбанком кредитов в рамках программы льготной сельской ипотеки по всей стране превысил 26 млрд рублей. Содействие в улучшении жилищных условий получили порядка 13 тыс. человек.
В пятерку лидеров по объему выдачи сельской ипотеки среди российских регионов входят Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, а также Новосибирская и Белгородская области.
Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% при оформлении договора личного страхования может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.
В программу «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) наряду с сельской ипотекой входит и льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении договора личного страхования.
КРСТ предназначена для сохранения доли сельского населения на уровне не менее 25% от общего, привлечение молодых специалистов на село, повышение благоустроенных домовладений до 50%.
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