Промежуточные итоги: Россельхозбанк выдал жителям Волгоградской области около 340 млн рублей сельской ипотеки





Министерство сельского хозяйства РФ подвело промежуточные итоги реализации всероссийской программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ключевой темой стала льготная сельская ипотека. Главный оператор программы, Россельхозбанк, к настоящему моменту выдал жителям Волгоградской области уже более 337 млн рублей на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

«В Волгоградской области филиалом по направлению льготной сельской ипотеки Банка выдано 226 кредитов на сумму 337,6 млн рублей. Средний размер кредита в регионе составляет 1,6 млн рублей. Интерес к сельской ипотеке не угасает, мы наблюдаем, что среди клиентов, обратившихся за кредитом много молодых специалистов, желающих перебраться из города в сельскую местность.Мы надеемся, что льготный процент станет дополнительным стимулом к приобретению комфортного жилья для наших клиентов», – отметила заместитель директора Ольга Бритвина.

На данный момент общий объем выданных Россельхозбанком кредитов в рамках программы льготной сельской ипотеки по всей стране превысил 26 млрд рублей. Содействие в улучшении жилищных условий получили порядка 13 тыс. человек.

В пятерку лидеров по объему выдачи сельской ипотеки среди российских регионов входят Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, а также Новосибирская и Белгородская области.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% при оформлении договора личного страхования может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

В программу «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) наряду с сельской ипотекой входит и льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении договора личного страхования.

КРСТ предназначена для сохранения доли сельского населения на уровне не менее 25% от общего, привлечение молодых специалистов на село, повышение благоустроенных домовладений до 50%.



