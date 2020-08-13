Расследования

В Волгоградской области владелец криптовалюты идет под суд за историю с ЛСД

Расследования 13.08.2020 14:01
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13.08.2020 14:01


Жителю города Николаевска Волгоградской области грозит до 10 лет лишения свободы за незаконное приобретение в крупном размере без цели сбыта наркотического средства. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в суд.
По версии следствия, 30-летний фигурант уголовного дела в июне текущего года приобрел через Интернет наркотическое средство ЛСД, оплатив заказ криптовалютой.
При получении конверта с заказанным веществом он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, расследование производилось СО ОМВД по Николаевскому району.
Вину обвиняемый полностью признал. Он находится под домашним арестом. 

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