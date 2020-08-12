В Волгограде камеры сняли таран внедорожника и легковушки











В результате ДТП, случившегося накануне в семь часов вечера в Дзержинском районе, женщина попала в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «Хендэ Элантра» двигалась по ул. Ш. Авиаторов со стороны ул. Исторической в сторону п. Аэропорта и напротив дома №3 при повороте на ул. Лесогорскую на разрешающий сигнал светофора столкнулась с встречным автомобилем «Ренжровер» под управлением 37-летнего водителя. Внедорожник летел на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 45-летняя пассажирка автомашины «Хендэ» доставлена в больницу.



