Происшествия

В Волгограде камеры сняли таран внедорожника и легковушки

Происшествия 12.08.2020 10:24
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12.08.2020 10:24




В результате ДТП, случившегося накануне в семь часов вечера в Дзержинском районе, женщина попала в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  «Хендэ Элантра» двигалась по ул. Ш. Авиаторов со стороны ул. Исторической в сторону п. Аэропорта и  напротив дома №3 при повороте на ул. Лесогорскую на разрешающий сигнал светофора столкнулась с встречным автомобилем «Ренжровер» под управлением 37-летнего водителя. Внедорожник летел  на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 45-летняя пассажирка автомашины «Хендэ» доставлена в больницу.

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