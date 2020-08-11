Экономика 11.08.2020 18:52
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11.08.2020 18:52
По оценкам Сбербанка, объем рынка зеленого финансирования до конца 2023 года в России составит около 3 трлн рублей. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на круглом столе «Зелёное развитие в России:время действовать!».
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Мы выделяем на рынке зеленого финансирования три составные части. Первое — это промышленная экология. Мы оцениваем, что объем этого направления до конца 2023 года составит 1,6–1,8 трлн рублей. Второе направление — это проекты городской инфраструктуры: управление твердыми коммунальными отходами, хорошая вода для городов и т. д. Инвестиции в это направление мы оцениваем в 0,8–1 трлн рублейза тот же период. И третье направление —это корпоративные ESG-инвестиции, когда предприятия сами улучшают свой вклад в экологию, снижают углеродный след и т. д. Это еще около 500 млрд рублей. Таким образом, объем всего рынка зеленого финансирования составляет примерно 3 трлн рублей до 2023 года включительно. Это много!»
При разработке мер, которые позволят обеспечить достаточное финансирование этих направлений, Александр Ведяхин призвал отдавать приоритет инструментам с максимальным мультипликатором, в первую очередь — субсидированию процентной ставки по зеленым кредитам. Кроме того, по его мнению, эффективной стимулирующей мерой было бы снижение риск-весов по зеленым кредитам со стороны Центробанка. За счет того, что затраты на капитал в этом случае будут снижаться, банки смогут давать дополнительный дисконт. Наконец, необходима методология, позволяющая определять кредиты как зеленые, и кто-то должен быть наделен правом такого определения, добавил Александр Ведяхин. «Это самые быстрые и понятные инструменты», — отметил он, также указав на важность развития рынка зеленых облигаций.
Круглый стол был организован Московской биржей и Минэкономразвития России. В мероприятии также приняли участие представители Банка России, Московской биржи, ВЭБ.РФ, Газпромбанка, Росбанка, РЖД, «Газпром нефти» и «Норильского никеля».
Фото: http://ru.freepik.com/
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