Расследования 09.08.2020 13:09
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09.08.2020 13:09
Местный депутат задержан в Руднянском районе за стрельбу из карабина, угрозу убийством и попытку задавить группу сельхозработников. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в СУ СКР по Волгоградской области.
По данным следствия, накануне днем 38-летний депутат сельского поселения на своем внедорожнике приехал на земельный участок, арендуемый акционерным обществом, где в это время находились работники сельскохозяйственной организации. Народный избранник сначала ударил кулаком по лицу одного из работников предприятия, затем навел на него ствол своего карабина и стал угрожать убийством. Затем злоумышленник произвел не менее трех прицельных выстрелов по кабинам и колесам зерноуборочных машин, в которых в этот момент находились люди. По счастливой случайности никто не пострадал, пули застряли в прочном металле кузова спецтехники.
После этого фигурант преступления сел в свою крупногабаритную иномарку и начал движение в сторону стоящих поблизости работников, при этом набирая скорость. Одному из мужчин не удалось увернуться и отбежать. В результате наезда транспортного средства он получил телесные повреждения и в настоящее время проходит лечение.
В ходе расследования уголовного дела у обвиняемого изъято огнестрельное оружие. Факт стрельбы он отрицает, однако объяснить следователям как пули из его ружья оказались в кузове сельхозмашин не может.
В настоящее время установлено, что земельный участок, обрабатываемый акционерным обществом, принадлежит сводной сестре обвиняемого. Шесть лет назад он достался ей по наследству от погибшего отца. В силу несовершеннолетнего возраста собственница недвижимости находится под опекой. В 2016 году ее представитель пролонгировала договор аренды на сельхозугодия, заключенный за два года до этого между отцом девочки и агрокомплексом. Претендуя на земли младшей сестры, обвиняемый решил признать эти документы нелегитимными, но проиграл судебные процессы. Тогда депутат прибегнул к силовым способам решения своей проблемы.
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. На изоляции злоумышленника, в том числе, настаивают потерпевшие, которые опасаются за свою жизнь.
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