Происшествия

Трагедия на Бобрах: под Волгоградом утонули четверо иностранных студентов (ВИДЕО)

Происшествия 09.08.2020 12:53
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09.08.2020 12:53




Следователи проводят проверку по факту гибели четырех иностранных студентов в районе хутора Бобры в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 8 августа студенты отдыхали на берегу Волги на диком пляже в компании своих сокурсников.
По предварительным данным, один из иностранных студентов, купаясь в водоеме, начал тонуть. Услышав крики о помощи, трое приятелей бросились его спасать. Как выяснилось, все четверо не умели плавать, выбраться из воды им не удалось. Тела погибших были обнаружены спустя несколько часов сотрудниками спасательной службы.
Студенты, которые прибыли из Индии, проходили обучение в одном из вузов Волгограда.
Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка по факту случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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