Общество

Заброшенный Дом печати в Волгограде снова попытаются продать по частям

Общество 10.08.2020 08:36
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10.08.2020 08:36


Выставить на продажу еще пять помещений в Доме печати планирует администрация Волгоградской области. Изменения в программу приватизации региона на 2020-2022 годы будут внесены в рамках корректировки бюджета региона, сообщает ИА «Высота 102». Дополнительные офисные площади в пустующем здании в этом году приняты из федеральной собственности в областную.
Ранее во владении администрации региона находилось почти 2000 квадратных метров помещений в Доме Печати с 8-12 этажи. Теперь суммарная площадь недвижимости, подлежащей продаже, увеличилась до 3800 квадратов.
Избавиться от малоликвидного имущества власти пытаются уже пять лет. Изначально объект недвижимости выставлялся на торги за 40 млн рублей, затем цена неоднократно снижалась.
13-этажный Дом Печати, построенный в 1960 году рядом с вокзалом «Волгоград-1», является объектом культурного наследия регионального значения. Здание, в котором в советское время и вплоть до 2000-х годов, располагались редакции местных газет, уже долгие годы обесточено, не отапливается и постепенно разрушается.

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