Цех по производству сэндвич-панелей загорелся в Волжском (ВИДЕО)











Пожар на производстве сэндвич-панелей произошел сегодня в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении МЧС, в 14:29 на пульт оперативного дежурного поступила информация о возгорании в одноэтажном здании на улице Александрова.





К месту проишествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения 5-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области. Установлено, что горит здание размером 150 на 500 метров, высотой 8 метров. В нем располагается производство сэндвич-панелей. Внутри здания горит готовая продукция на площади около 1000 кв.м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.





UPD: В 16:03 горение удалось локализовать. В ликвидации пожара задействовано 16 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания уточняется.

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области