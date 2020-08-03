



При своевременном лечении больные коронавирусной пневмонией имеют шансы на восстановление легких. Как рассказала сегодня журналистам главный внештатный специалист-пульмонолог комитета здравоохранения Волгоградской области Вера Цома, в практике волгоградских медиков есть случаи снижения объема поражения органа за месяц с 92% до 44-48%, сообщает ИА «Высота 102».

«Если объем поражения уменьшился вдвое, то таких пациентов мы выписываем. Далее они лечатся амбулаторно. При активной реабилитации мы наблюдаем активный регресс заболевания», - добавила пульмонолог.

Однако переболевшим вирусной пневмонией стоит опасаться второй волны заболевания. В течение двух месяцев такие граждане, по словам Веры Цома, нуждаются в наблюдении и должны исключить путешествия.

При поражении 25% легких пациенты на момент выписки из стационара могут вообще не иметь каких-либо неприятных ощущений. Коварство ковидных пневмоний, по словам Веры Цопа, заключается в их атипичном протекании. Кашля в начале заболевания может не быть в принципе.



