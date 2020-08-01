Экономика

Волгоградское отделение Сбербанка поздравляет сотрудников службы инкассации с профессиональным праздником

Экономика 01.08.2020 09:40 Новости компаний
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01.08.2020 09:40 Новости компаний


Сегодня, 1 августа, сотрудники службы инкассации отмечают свой профессиональный праздник – Всероссийский День инкассатора. Напомним, первая служба инкассации в нашей стране была создана в 1939 году на основании приказа председателя Правления Государственного банка СССР Николая Булганина.
Служба инкассации Сбербанка была организована в 1992 году. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, первоначально подразделение было образовано в Москве, а затем и других регионах, в том числе и в Волгоградской области. 
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Профессия инкассатора насчитывает более чем 80-летнюю историю и все так же востребована в наши дни. Инкассаторы – это олицетворение настоящего мужества, выносливости и самоотверженного труда. Сегодня только в Волгоградском отделении Сбербанка сотрудниками этой профессии за первое полугодие текущего года совершено свыше 3,2 млн. операций по обслуживанию внутренних структурных подразделений банка и клиентских объектов, обеспечена бесперебойная работа порядка 1500 устройств самообслуживания в нашем регионе. 
В Волгоградском отделении Сбербанка на маршруты выезжает более 200 инкассаторов, перевозя десятки килограмм ценных грузов и обеспечивая их сохранность. Арсенал средств, с помощью которых выполняется служебный долг, растет и совершенствуется. Банк на постоянной основе обновляет материально-техническое оснащение бригад и внедряет в работу инкассаторских служб самые современные технические средства и инновационные решения.
И, сегодня, в день профессионального праздника, я поздравляю всех работников службы инкассации как государственных, так и коммерческих организаций со Всероссийским днем инкассатора! От лица коллектива Волгоградского отделения Сбербанка желаю вам: крепкого здоровья, спокойных рабочих будней и надежных коллег рядом».

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