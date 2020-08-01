Волгоградское отделение Сбербанка поздравляет сотрудников службы инкассации с профессиональным праздником
Экономика 01.08.2020 09:40 Новости компаний
0
01.08.2020 09:40 Новости компаний
Сегодня, 1 августа, сотрудники службы инкассации отмечают свой профессиональный праздник – Всероссийский День инкассатора. Напомним, первая служба инкассации в нашей стране была создана в 1939 году на основании приказа председателя Правления Государственного банка СССР Николая Булганина.
Служба инкассации Сбербанка была организована в 1992 году. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, первоначально подразделение было образовано в Москве, а затем и других регионах, в том числе и в Волгоградской области.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Профессия инкассатора насчитывает более чем 80-летнюю историю и все так же востребована в наши дни. Инкассаторы – это олицетворение настоящего мужества, выносливости и самоотверженного труда. Сегодня только в Волгоградском отделении Сбербанка сотрудниками этой профессии за первое полугодие текущего года совершено свыше 3,2 млн. операций по обслуживанию внутренних структурных подразделений банка и клиентских объектов, обеспечена бесперебойная работа порядка 1500 устройств самообслуживания в нашем регионе.
В Волгоградском отделении Сбербанка на маршруты выезжает более 200 инкассаторов, перевозя десятки килограмм ценных грузов и обеспечивая их сохранность. Арсенал средств, с помощью которых выполняется служебный долг, растет и совершенствуется. Банк на постоянной основе обновляет материально-техническое оснащение бригад и внедряет в работу инкассаторских служб самые современные технические средства и инновационные решения.
И, сегодня, в день профессионального праздника, я поздравляю всех работников службы инкассации как государственных, так и коммерческих организаций со Всероссийским днем инкассатора! От лица коллектива Волгоградского отделения Сбербанка желаю вам: крепкого здоровья, спокойных рабочих будней и надежных коллег рядом».
Реклама
Банк «Открытие» получил международную награду Visa за бизнес-карты03.08.2020 19:22
Экономика 03.08.2020 19:22
Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых03.08.2020 18:49
Экономика 03.08.2020 18:49
ВТБ: Более 85 млн кредитов взяли волгоградцы на покупку загородных домов03.08.2020 14:47
Экономика 03.08.2020 14:47
Индекс деловой активности RSBI продолжает уверенно расти после снятия ограничений01.08.2020 11:12
Экономика 01.08.2020 11:12
ВТБ предупреждает о мошенничестве по банковским гарантиям31.07.2020 11:48
Экономика 31.07.2020 11:48
Как не нарваться на мошенников в интернет-магазинах30.07.2020 20:29
Экономика 30.07.2020 20:29
Волгоград сэкономит на 3-миллиардном кредите30.07.2020 19:24
Экономика 30.07.2020 19:24
Кто не успел с 3-НДФЛ? : в налоговой ждут опаздывающих30.07.2020 15:12
Экономика 30.07.2020 15:12
Сбербанк фиксирует высокий спрос на ипотеку в Волгоградской области30.07.2020 14:22
Экономика 30.07.2020 14:22
Банк «Открытие» нарастил розничное кредитование в период пандемии30.07.2020 11:58
Экономика 30.07.2020 11:58
В Волгоградской области налогоплательщиков поддержали мораторием29.07.2020 19:32
Экономика 29.07.2020 19:32
Банк «Открытие» и Ространснадзор РФ заключили соглашение о сотрудничестве29.07.2020 17:20
Экономика 29.07.2020 17:20
В год пандемии бюджет Волгограда недополучил 200 млн рублей налогов29.07.2020 13:53
Экономика 29.07.2020 13:53
«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ - ВОЛГОГРАД» просит вовремя оплачивать квитанции за вывоз ТКО29.07.2020 12:35
Экономика 29.07.2020 12:35
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»29.07.2020 10:37
Экономика 29.07.2020 10:37
Реклама