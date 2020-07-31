Расследования

В Волгоградской области ФСБ разгромила ячейку исламистов

Расследования 31.07.2020 10:38
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31.07.2020 10:38


В Волгоградской области выявлена ячейка исламистов, задержан организатор и несколько рядовых членов. Как сообщили  ИА "Высота 102" в ЦОС ФСБ России, деятельность ячейки запрещенной в Российской Федерации международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" пресечена совместно с МВД России и Росгвардией. В отношении организатора и 5 членов ячейки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации"). 
В ходе следственных действий по адресам проживания членов группы обнаружено и изъято значительное количество литературы, включенной Минюстом России в Федеральный список экстремистских материалов, и другие документальные материалы, подтверждающие причастность участников группы к организации "Таблиги Джамаат". Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК России, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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