В Волгоградской области ФСБ разгромила ячейку исламистов

Расследования 31.07.2020 10:38
0
31.07.2020 10:38
В Волгоградской области выявлена ячейка исламистов, задержан организатор и несколько рядовых членов. Как сообщили ИА "Высота 102" в ЦОС ФСБ России, деятельность ячейки запрещенной в Российской Федерации международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" пресечена совместно с МВД России и Росгвардией. В отношении организатора и 5 членов ячейки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации").
В ходе следственных действий по адресам проживания членов группы обнаружено и изъято значительное количество литературы, включенной Минюстом России в Федеральный список экстремистских материалов, и другие документальные материалы, подтверждающие причастность участников группы к организации "Таблиги Джамаат". Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК России, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Реклама
В Волгограде расследуют наглую аферу с земельным участком30.07.2020 16:46
Расследования 30.07.2020 16:46
За аферы с деньгами влиятельных волгоградцев "брокер" получил 10 лет колонии28.07.2020 14:03
Расследования 28.07.2020 14:03
В Волгограде первый участник ОПГ автоподставщиков получил срок28.07.2020 12:56
Расследования 28.07.2020 12:56
Угрожавший взорвать жд-вокзал «Волгоград - 1» мужчина избежал тюрьмы27.07.2020 10:53
Расследования 27.07.2020 10:53
«Бумер» довел жителя Волжского до колонии27.07.2020 10:41
Расследования 27.07.2020 10:41
Облил соляркой и сжег: волгоградца судят за убийство с особой жестокостью27.07.2020 10:35
Расследования 27.07.2020 10:35
"Бросил окурок": в Волгоградской области задержали виновника пожара в хуторе26.07.2020 10:28
Расследования 26.07.2020 10:28
В Саратове нашли тело волгоградца без головы25.07.2020 16:22
Расследования 25.07.2020 16:22
"Маска не спасла": в Волжском задержали разбойника за нападение на офис микрозаймов25.07.2020 10:40
Расследования 25.07.2020 10:40
В Волгограде ищут жертв похитительницы денег с банковских карт24.07.2020 16:41
Расследования 24.07.2020 16:41
Задержанного в Португалии дерзкого вымогателя осудили в Волгограде23.07.2020 17:17
Расследования 23.07.2020 17:17
Представлялся врачом и почтальоном: в Волгограде маньяка-педофила отправили за решетку надолго23.07.2020 11:31
Расследования 23.07.2020 11:31
В Волгограде расследовали дело о крупном мошенничестве в сфере страхования23.07.2020 11:17
Расследования 23.07.2020 11:17
В Волгограде разыскивают ушедшую две недели назад из дома девочку23.07.2020 10:26
Расследования 23.07.2020 10:26
Не осталось ни «Шиша»: в Волгограде конфисковали нелегальные сигареты22.07.2020 08:38
Расследования 22.07.2020 08:38
Реклама