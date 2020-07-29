Общество

Урвать кусочек лета: в Волгоградской области всего 5 тысяч детей поедут в лагерь

Общество 29.07.2020 17:07
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29.07.2020 17:07


Около пяти тысяч детей Волгоградской области в начале августа ждут в 19 загородных оздоровительных лагерях региона. Смена продолжительностью 21 день пройдет при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Для сравнения: в прошлом году в загородных лагерях отдохнули около 90 тысяч человек. 
Напомним, летние смены в лагерях в июне и июле отменили из-за ситуации с коронавирусом. Планировалось открыть лагеря 1 августа, однако не все учреждения смогли выполнить требования Роспотребнадзора, предусматривающие соблюдение социальной дистанции, регулярную дезинфекцию, разработку маршрутизации и эвакуации детей при возможной вспышке заболевания и т.д. Поэтому оперштабы муниципалитетов дали добро на открытие не всем лагерям. 
Те же дети, кому повезет отдохнуть, обречены на длительную разлуку с родителями, которых не будут пускать на территорию лагерей из соображений безопасности. В этом году, к слову, наполняемость отрядов составит не более 50%.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало об испорченном отдыхе детей, которым в последний момент отменили заезд в санаторий "Ергенинский". 

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