



Около пяти тысяч детей Волгоградской области в начале августа ждут в 19 загородных оздоровительных лагерях региона. Смена продолжительностью 21 день пройдет при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Для сравнения: в прошлом году в загородных лагерях отдохнули около 90 тысяч человек.

Напомним, летние смены в лагерях в июне и июле отменили из-за ситуации с коронавирусом. Планировалось открыть лагеря 1 августа, однако не все учреждения смогли выполнить требования Роспотребнадзора, предусматривающие соблюдение социальной дистанции, регулярную дезинфекцию, разработку маршрутизации и эвакуации детей при возможной вспышке заболевания и т.д. Поэтому оперштабы муниципалитетов дали добро на открытие не всем лагерям.

Те же дети, кому повезет отдохнуть, обречены на длительную разлуку с родителями, которых не будут пускать на территорию лагерей из соображений безопасности. В этом году, к слову, наполняемость отрядов составит не более 50%.