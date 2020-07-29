«Разобрали чемоданы»: в Волгограде детей оставляют без лагерей





В Волгоградской области возникли проблемы с летним отдыхом детей. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, запланированный на 15 июля, а затем перенесенный на 1 августа заезд в загородные лагеря для некоторых детей снова сорвался. «Наши дети собирались в лагерь, расположенный в санатории «Ергенинский». Они дважды уже сдавали анализы, снова собрали чемоданы, но снова пришлось их разбирать - смену отменили. Дети и родители расстроены. Теперь наши дети окажутся не на отдыхе, а на опасной улице, но власти не предпринимают ничего для решения проблемы!», - возмущаются волгоградцы.

Между тем, в санатории «Ергенинский» подтвердили отмену летней смены в лагере. Это объяснили решением управления Роспотребнадзора.

При этом часть лагерей в регионе все-таки откроется. Например, со 2 августа готов принять детей лагерь «Орленок» в Красноармейском районе Волгограда. Учреждение будет работать в соответствии со строгими требованиями Роспотребнадзора, то есть количество детей здесь будет меньше, чем обычно. Так что все желающие отдохнуть в лагере не смогут.

По некоторым данным, в то же время пришкольные лагеря в областном центре не откроются.

Напомним, с начала летнего сезона в Волгоградской области погибли 18 детей. В ДТП погибли пятеро несовершеннолетних. Происшествия на воде унесли жизни 11 детей в Кировском и Советском районах Волгограда, а также в Калачевском, Нехаевском, Светлоярском и ряде других районов области. Кроме того, 12 детей выпали из окон по причине отсутствия контроля со стороны взрослых.







