Здравоохранение

Ситуация ухудшается: в Волгограде резко увеличивают количество инфекционных госпиталей

Здравоохранение 28.07.2020 13:29
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28.07.2020 13:29


Сразу в нескольких лечебных учреждениях Волгограда вновь открывают инфекционные госпитали. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, коечный фонд увеличивают для удобства госпитализации больных с учетом географии их проживания, а также в связи с ростом заболеваемости населения пневмонией, сообщает ИА «Высота 102».
Так, в ближайшее время возобновит работу ранее свернутый госпиталь в двух корпусах областной больницы №3 – на улицах Циолковского и Советской. Два корпуса психоневрологического диспансера, расположенного на улице Героев Шипки, также станут госпиталями. В одном из зданий разместят психически больных с COVID-19, в другом – обычных пациентов с инфекцией. 130 профилированных коек появятся и в наркологическом диспансере, который находится на улице Дегтярева. Еще 50 мест для больных коронавирусом оборудуют в больнице скорой медицинской помощи №7.
«Резерв есть. Мы действуем наперед», - добавил Алимов. Ранее, напомним, облздрав заявлял о закрытии ряда инфекционных госпиталей.

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