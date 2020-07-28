



Сразу в нескольких лечебных учреждениях Волгограда вновь открывают инфекционные госпитали. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, коечный фонд увеличивают для удобства госпитализации больных с учетом географии их проживания, а также в связи с ростом заболеваемости населения пневмонией, сообщает ИА «Высота 102».

Так, в ближайшее время возобновит работу ранее свернутый госпиталь в двух корпусах областной больницы №3 – на улицах Циолковского и Советской. Два корпуса психоневрологического диспансера, расположенного на улице Героев Шипки, также станут госпиталями. В одном из зданий разместят психически больных с COVID-19, в другом – обычных пациентов с инфекцией. 130 профилированных коек появятся и в наркологическом диспансере, который находится на улице Дегтярева. Еще 50 мест для больных коронавирусом оборудуют в больнице скорой медицинской помощи №7.