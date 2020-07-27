



«В ходе противоправных действий неизвестных лиц в отношении семьи офицера Росгвардии, военнослужащий получил ножевое ранение в область брюшной полости. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Состояние военнослужащего удовлетворительное», - прокомментировали инцидент в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области. Как ранее сообщало ИА «Высота 102» , в ночь с субботы на воскресенье в Среднеахтубинскую ЦРБ с ножевым ранением брюшной полости был доставлен сотрудник Росгвардии, который оказался начальником одной из служб регуправления по Волгоградской области. Тяжелое ранение подполковник полиции получил в результате конфликта на пляже у рабочего поселка Средняя Ахтуба.

В ГУ МВД России по Волгоградской области официально сообщили, что 26 июля около в часа ночи в полицию поступило сообщение о ранении человека на территории пляжа в Среднеахтубинском районе. Медики госпитализировали 40-летнего волгоградца, а полицейские приступили к установлению причастных к преступлению лиц.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий житель Тракторозаводского района Волгограда. Мужчина сознался в содеянном. Полицейские установили, что в том вечер компания, где находился подозреваемый, находясь на берегу реки, громко слушала музыку. Потерпевший, который находился на отдыхе с семьей, сделал молодым людям замечание, однако те не отреагировали, и между ними произошел конфликт. В результате один из отдыхавших ударил ножом волгоградца. После содеянного подозреваемый попытался скрыться, однако был задержан оперативниками. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - отметили в полиции.



