Облил соляркой и сжег: волгоградца судят за убийство с особой жестокостью

Расследования 27.07.2020 10:35
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27.07.2020 10:35
Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью поступило в Волгоградский областной суд. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, в отношении 40-летнего жителя Волгограда утверждено обвинительное заключение.
Преступление было совершено 9 февраля текущего года в многоэтажке, расположенной в Центральном районе. Обвиняемый находился в квартире приятеля, который выразил симпатию его девушке. Мужчины вышли на разговор в подъезд дома, где между ними завязалась перепалка. Разъяренный гость облил хозяина жилища дизельным топливом и поджег. От полученных ожогов потерпевший скончался в больнице.
Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном фигурант дела не признает. Ему грозит до 20 лет тюремного срока или пожизненное лишение свободы.
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