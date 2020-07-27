



Один телефонный разговор оставил 38-летнюю жительницу Советского района Волгограда без крупной денежной суммы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, мужчина представился сотрудником банка и попросил женщину перевести накопления на безопасный счет, чтобы предотвратить их кражу. Взволнованная волгоградка не думая выполнила операцию и лишилась 190 тысяч рублей.

На удочку преступников попался и 35-летний слесарь, который обрадовался неожиданному денежному переводу. Девушка, которая назвала себя работницей банка, пообещала зачислить на карту мужчины некую сумму за участие в бонусной программе. После того, как владелец карты сообщил необходимые реквизиты, с его счета моментально списали 4 тысячи рублей.

Полиция проводит оперативные мероприятия для установления личностей и задержания преступников.



