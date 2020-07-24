В Волгограде ищут жертв похитительницы денег с банковских карт

43-летняя неработающая, ранее судимая за мошенничество и вымогательство волгоградка помещена под домашний арест после того, как выяснилась ее причастность к краже денег с банковской карты. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД России по Волгограду, 14 июля в полицию обратилась 42-летняя жительница Дзержинского района, которая обнаружила списание 25 тысяч рублей. Заявительница выяснила, что ее дочь ранее одолжила эту карту своей знакомой, которая оказалась обманщицей - сняла с карты деньги и потратила на личные нужды, после чего скрылась. Когда воровку нашли, она созналась в содеянном, но похищенные деньги не вернула.

Сейчас оперативники проверяют задержанную даму на причастность к аналогичным преступлениям. Возможных потерпевших просят обратиться в дежурную часть, позвонив на номер: 8 (8442) 93 01 11.







